央行如市場預期的升息半碼，累計今年已經升息達到2碼水準，房貸利率的地板價也攀升到1.81%，升息後的利率也將創下2016年以來的新高。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，本次升息之後，由於預期第四季甚至明年也將處於升息循環之中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，今年房市交易成交量難以期待，至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率一碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。

在商用不動產及土地交易場方面，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，本次升息之後，由於預期第四季甚至明年也將處於升息循環之中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，今年房市交易成交量難以期待，至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率一碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。

今年前8月大型商用不動產交易為935億元，比去年同期減少23%，特別是自8月起，受到美元升息、台幣走貶以及台海情勢升溫等因素影響，交易放緩速度更加明顯；前八月土地交易累計為1312億元，年減21%，比2020年的高點時期，同期交易規模減少了將近900億元，這也顯示，央行緊縮土建融資，以及抑制預售屋投機炒作的政策，已經影響建商購地動能，別是中小型建商。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出， 今年下半年開始，商用不動產買方轉趨觀望，追價力道放緩，收益型產品的期望投報率提高，而美元持續升值、股匯市震盪以及台海情勢緊張，都影響投資型買方將資金投入不動產的速度，以保險業為例，不動產投資門檻由年初的2.095%提高到2.595%，台北市市中心的標的幾乎很難達標，大幅限縮可購買的標的，而保險業在評估投資標的時，甚至將要求更高的投報率加碼，以因應未來一年的升息風險。

賣方方面，心態有逐步調整的態勢，開價雖沒有明顯修正，但在議價過程中，對於價格認知逐步貼近市場行情，這有助於交易的推進。展望第四季，在國內經濟基本面維持穩定，以及短期新供給量少的情況下，預期商用不動產市場將可維持量縮價平的格局。