兩個熱低壓同時存在，「誰先長大」就是下一個颱風「塔拉斯」，另一個則是「諾盧」。中央氣象局指出，這兩個系統對台灣影響機率低，不過今晚起水氣移入，北部、東部轉陣雨，可能雨勢還不小，周末天氣較不穩定。

今是24節氣中的「秋分」，是秋季90天的中分點，代表天氣將越來越涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，由於東北風增強，加上颱風外圍環流影響，接下來一直到周日，北部、東部降雨明顯；中南部多雲時晴。

今各地氣溫：北部16至32度、中部20至34度、南部22至35度、東部19至33度。降雨的情況預計要到下周一才會趨緩，西半部恢復晴時多雲，白天高溫也回升至35度左右。

至於兩個熱帶性低氣壓，分別位在日本南方及菲律賓東方，各自持續發展中，有機會於今天陸續增強為颱風「塔拉斯」、「諾盧」。靠日本的低壓預計24日從日本本州南方海域掠過；靠菲律賓的則會通過呂宋島進入南海，兩者對台灣影響都不大。