中租-KY(5871)公布2022年8月自結合併營收75.08億元，月增0.95％、年增達22％，再創新高。歸屬母公司稅後淨利23.06億元，雖月減10.52％、仍年增達24.6％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.46元。

累計中租-KY前8月自結合併營收560.39億元、年增達20.13％，歸屬母公司稅後淨利189.68億元、年增達33.71％，每股盈餘11.97元，均創同期新高。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增達29％、中國大陸獲利年增7％、東協獲利年增達31％。

中租-KY表示，8月獲利較7月下滑，主因7月認列較多處分營業租賃資產利益，墊高比較基期所致。與前7月相比，台灣獲利成長表現持穩，中國大陸獲利成長自10％續降至7％，東協獲利成長則自32％略降至31％。

展望後市，中租-KY董事長陳鳳龍先前法說時表示，目前看來台灣今年業務成長達15％應無問題、有機會超標達17～19％，東協亦有望達15～20％高標，中國大陸則因封城時間略長於預期，成長目標自原先的15％下修至10％。