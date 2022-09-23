各國央行2022年下半年預期將持續升息，使持有大量債券部位的壽險業淨值「易降難升」，面臨部分財務指標觸及規範門檻窘境。對此，金管會宣布將審慎檢視對壽險業清償能力的實質影響程度，若未見明顯惡化，則將予以彈性因應，不會強制業者須依規定增資。

由於美國為壓抑通膨而強勢升息，壽險業因持有債券部位價格大跌，造成上半年淨值蒸發達1.47兆元，南山、宏泰、三商美邦3家業者淨值比跌落3％法定門檻。按現行規定，若保險業淨值比連2期低於3％，業者須提出財業務改善計畫，增資為最直接做法。

由於近期各國央行持續宣布升息，市場預期壽險業淨值下半年恐持續受創。金管會表示，將持續關注市場利率變化狀況，並追蹤個別壽險業財業務情況，若有相關財務比率低於法定標準，仍將依保險法規定先請業者提出增資、財務業務改善計畫。

不過，金管會表示，針對明年3月底申報經會計師查核簽證的2022年財報，將審慎檢視對壽險業清償能力實質影響。若清償能力未弱化，如保險負債改以公允價值衡量時，財務比率即可達法定標準者，將以督促落實除增資外的財業務改善計畫，不會強制要求增資。

金管會指出，屆時會就3大面向綜合評估。首先，為現行會計制度下，壽險業資產負債對升息逐期認列方式的不一致情形，其次為個別壽險業淨值下降原因，最後則是個別壽險業增資、財業務改善計畫執行情形等。

據金管會統計，壽險業今年前8月保費收入1.6兆元，且有8952易元現金及約當現金，足以支付保險給付1.29兆元無虞，不會有流通性問題。

同時，壽險業持有債券資產多以長期持有至到期為目的，因此市場短期波動產生的評價變動不影響債券資產原本收益，仍持續收取利息、並於到期日取回本金，且尚有其他高流動性資產可供調度或變現，故壽險業目前沒有流動性風險，保戶權益不受影響。

金管會表示，將持續關注壽險業財業務情況，提醒業者特別注意流動性、財務健全性、清償能力及資產配置等，並視金融市場變動督導壽險業強化相關風險控管與因應措施，以確保保險業穩健經營，落實保障保戶權益。