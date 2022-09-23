九合一選舉，台北市長選戰成外界關注焦點！據最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持居冠。有評論認為，對民進黨參選人陳時中而言，最不理想的情形是藍綠激化對決，無黨籍參選人黃珊珊被邊緣化，若非綠選票都投給蔣萬安，陳時中在不易開拓中間選票又流失年輕選票的情況下，蔣萬安幾可穩定當選。

《ETtoday新聞雲》22日公布的台北市長選舉最新民調，蔣萬安以36.9%支持居冠，其次為陳時中的29.4%，黃珊珊為22.8%。《震傳媒》的台北市長選戰民調也顯示，蔣萬安以32.7％領先陳時中的26.3％、黃珊珊的23.7％。由於許多民調皆顯示，蔣萬安有超過3成支持率，港媒《中評社》分析，陳時中仍持續以「少數當選」選舉策略走，盼藉由黃珊珊分票的狀況下，讓蔣萬安選情下滑。

該評論認為，陳時中最不樂見的情形是藍綠激化對決，黃珊珊被邊緣化。若非綠選票投蔣萬安，陳時中在不易開拓中間選票，年輕選票又流失不少的情況下，蔣萬安幾可穩定當選。由此可看出，為何陳時中低調迴避綠營過去極愛操作的中正紀念堂轉型議題。

此外，民進黨宣布多項解封邊境措施，包括擬於10月13日實施0+7，藉由振興觀光產業與內需獲取選舉紅利，此舉也是朝淡化藍綠對決，轉向展現民進黨的執政優勢。