前洋基農場大物安杜哈（Miguel Andujar），生涯首個完整賽季就以單季27轟向球迷介紹自己，該年季末也名列美聯新人王票選第2位，僅次於日籍「二刀流」好手大谷翔平，不過近年來安杜哈受傷勢困擾，一直打不出符合球團期待的身手，位置逐漸遭到其他好手取代的安杜哈，本季甚至表達想要被球隊交易出去的念頭，目前正備戰季後賽的洋基，為了騰出40人名單給傷癒回歸的後援左投布瑞騰(Zack Britton)，今宣布將成績持續探底的安杜哈擺進指定讓渡名單(DFA)。

身為近年來洋基重點栽培的新星，安杜哈在新人賽季就展現過人的打擊天分，整季下來繳出2成97打擊率、27發全壘打的成績單，被認為是角逐新人王的強力人選，只不過當年正逢大谷翔平飄洋過海來到美國，將百年未見的「二刀流」技藝帶到大聯盟，力壓安杜哈拿下美聯新人王。

雖然有打擊的成績背書，不過安杜哈的守備能力為人詬病，尤其在2019年因肩傷報銷之後，安杜哈就找不回以往的打擊手感，先發位置也遭到同守位的厄薛拉(Gio Urshela)取代，為了減少守備負擔，安杜哈也開始加練了外野守備，但始終還是缺少穩定的表現機會，在本季僅有27場出賽下，安杜哈也向洋基球團高喊「賣我」，尋求加盟其他球隊。

本賽季安杜哈只打出2成29打擊率、1發全壘打，在打擊持續不振的情況下，洋基也如安杜哈所願讓他自由，擺進了指定讓渡名單，未來將有10天的時間選擇被釋出或下放小聯盟，不過本賽季強烈表達離隊意願的安杜哈，或許這也將是他身披洋基戰袍的最後一個賽季。至於移出安杜哈後的40人名單空缺，將會由邁入合約年的牛棚大將布瑞騰取代，布瑞騰也必須在本賽季剩餘不多的比賽中表現自己，爭取職業生涯下一份合約。