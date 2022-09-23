耳鼻喉科醫師張弘表示，最近有一對年輕夫妻來做鼻咽內視鏡檢查，其中才30歲左右的男患者透露自己常鼻塞，懷疑自己有過敏性鼻炎，怎料醫師一看竟發現男患者的鼻孔裡幾乎被腫瘤給塞滿了，最後確認是罹患了鼻咽癌第三期，但患者本身沒有相關家族病史，平常也不會抽菸。醫師提醒，若出現頸部腫塊、鼻部症狀、耳部症狀或腦神經學症狀等4警訊要特別注意。

張弘近日在臉書上分享，一對30歲左右的年輕夫妻來看診，兩人都加選了鼻咽喉內視鏡檢查，太太做完內視鏡檢查以後，發現自己有過敏性鼻炎的問題，而先生見狀也很好奇自己是不是有同樣的問題，因為他常常會鼻塞。

張弘表示，替男患者進行檢查的時候，首先在觸診頸部的時候，就摸到患者左側頸部有個「無痛性腫塊」，大小約莫是2x3公分，一般超過1公分的無痛頸部腫塊都會懷疑是惡性腫瘤。接著替患者做鼻咽內視鏡檢查，結果卻看到患者的鼻孔幾乎都被腫瘤阻塞了，這樣的狀況通常有極高的機率為頭頸癌併頸部淋巴結轉移。

張弘指出，經過詢問得知患者本身沒有抽菸，也沒有相關家族病史，平常也不會流鼻血或是痰中帶血。後續患者轉診去了北榮耳鼻喉科檢查治療，住院以後接受切片、抽血與及癌症分期影像學檢查，最終確診為鼻咽癌第三期，接受化學及放射線治療。

張弘也說，鼻咽癌好發於亞洲人，和基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食（富含亞硝酸鹽的食物，如香腸臘肉）及抽菸有關。台灣每年大約會有1500人新診斷出鼻咽癌，而罹患鼻咽腔以後的症狀不明顯，因此很難在早期的時候發現，被檢查出來的時候，通常都已經是第三期或是第四期了。

張弘表示，鼻咽癌最常見的症狀是頸部腫塊，接著約80%的患者有鼻部症狀，症狀會因腫瘤大小而不同，可能是流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流與鼻音增加。另約50％的患者有耳部症狀，包括耳鳴、耳悶與傳導性聽力喪失等，另有8至12%的病人會有腦神經學症狀，最常見的就是第6對腦神經受侵犯。不過，鼻咽癌多好發於中年，有研究指出，年輕男性若罹患鼻咽癌，治療效果及存活率有下降趨勢，須格外留意。