強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司，最終在7項控訴全勝訴下，贏得這場官司，一掃汙名的他何時復出成為眾人關注焦點，不過重啟事業前，愛情似乎先有著落，據悉他與律師裘艾兒里奇（Joelle Rich）傳出戀情，不過對方是名人妻，目前與分居的丈夫正在辦離婚手續。

根據美媒報導，強尼戴普與一名律師傳出熱戀，不過並非替他打贏官司的卡蜜兒（Camille Vasquez），而是2018年聘請打誹謗訴訟的律師裘艾兒里奇（Joelle Rich），女方是常駐倫敦國際律師事務所「Schillings」的合夥人，4年前曾幫強尼戴普打過官司，雖然敗訴仍不影響2人私交，據悉，強尼戴普與前妻安柏赫德打官司時，女方雖非律師團隊成員，仍以私人身分出席聽證會力挺強尼戴普到底。

強尼戴普與曾幫他打誹謗訴訟的律師裘艾兒里奇陷入熱戀。( Daily Mail Celebrity Twitter)

根據知情人士爆料，強尼戴普與裘艾兒里奇作風相當低調，大多是約在飯店見面，十分呵護這段剛萌芽的戀情，也傳出兩人對於這段感情是認真看待，不過裘艾兒里並非單身，而是一名人妻兼2個孩子的媽，目前正與結婚 11 年但分居的老公辦離婚，但雙方當事者尚未做出任何回應。

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴後，慘遭好萊塢封殺，丟了《神鬼奇航》及《怪獸與牠們的產地》等兩大代表作品，不久前在官司中獲勝後，成功一掃汙名，近日新作品《杜巴利伯爵夫人》釋出新劇照，他在此片中飾演號稱「史上最好色」的法國國王路易十五，讓粉絲可說是相當期待。