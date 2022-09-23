一名14歲國三少女，因父親早逝，還有三名未成年弟妹，孝順的她去年5月間獨自幫母親顧檳榔攤，卻遭上門買檳榔的謝姓男子摀嘴後強拉進入廁所猥褻，事後少女極度驚嚇，罹患創傷壓力症候群，並引發紅斑性狼瘡，還須長期前往身心科看診，少女母親不忍女兒飽受疾病之苦，向謝男及其父母連帶求償120萬元，橋頭地院判賠45萬元，可上訴。

根據判決書，謝男於110年5月23日7時50分許，見少女小美單獨一人在高雄某檳榔攤替母親顧店，竟假藉機購買商品，待趁少女找零錢時，強行觸摸小美臀部，並以手摀住她嘴巴，強拉進入廁所，再強力脫下褲子後進行上下其手猥褻，離開前還恫嚇小美說會再回來，讓小美嚇得魂飛魄散。

謝男事後遭到逮捕，涉犯強制猥褻罪行，遭臺灣雲林地方法院少年法庭審理終結裁定交付保護管束。

但事發當時小每年僅14歲、身型相當瘦小，遭受體型魁梧的謝男暴力、猥褻行為，極度驚恐，造成身心創傷及痛苦，長期接受身心科長期治療，經診斷為創傷壓力症候群，甚至因為身心壓力過大，引起全身性紅斑性狼瘡，目前仍門診治療中。

因小美之前並未有罹患創傷後壓力症、全身性紅斑性狼瘡接受門診治療之紀錄，經醫生判斷，是因經歷過創傷事件後產生的精神、身心疾病，符合性侵害兒童之綜合創傷後壓力反應。

而且小美目前就讀國中，正值準備高中升學考試，案發後承受情緒起伏大、易受驚嚇、睡眠不佳、脾氣易怒、全身性紅斑性狼瘡等症狀，面臨長時間不斷就醫、回診、且不知何時治癒，導致無法專心準備課業、成績大幅退步。

小美母親相當不捨，一怒下又提出民事求償。法官審理後認為，謝男明知女方為未滿14歲之少女，僅為滿足一己私慾，竟違反女方意願，仍對她強制猥褻得逞，侵害少女之貞操權。且小美母親因丈夫早逝，除小美外尚有3名子女相當辛苦，而小美身為長女，孝順前往母親工作場所協助顧店卻遭遇此事件，判決謝男應連帶賠償母女合計45萬元。