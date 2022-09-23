22日晚間美國聯合航空（United Airlines）一架載有256位乘客的波音777客機，於例行航班起飛時其中一側機翼飛出火花，驚險萬分。

綜合外媒22日報導，聯合航空公司149航班的一架波音777（777-200ER）自紐約內華克（EWR）機場，飛往巴西聖保羅瓜魯尤斯國際機場（GRU）的固定航班時，編號N787UA的客機於當地時間晚上11點24分起飛，航公公司判斷為液壓泵故障，起飛後，飛機在大西洋上空進入等待模式，起飛後一過半小時，飛機順利平安返回紐約內華克機場。

A United 777 suffered a technical issue shortly after takeoff last night and sparks were visible trailing the aircraft. It burned fuel and returned safely to Newark. United says initial inspection points to an issue with a hydraulic pump. See playback: https://t.co/MYkYkf1DwB pic.twitter.com/qVFEDbUgEh — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2022

聯合航空公司表示：「我們的飛機在起飛後不久出現機械故障，它一直在空中燃燒燃料，然後安全著陸，」

隨著該航空公司的波音777機隊老化，外界認為這類型的事件，很可能會再度發生，因為美國聯合航空公司運營著世界上最古老的波音777機隊，其中一些使用壽命已經將近30年了。因此專業航空新聞網aeroxplorer.com認為，對於這些飛機進行重大維護和檢查是絕對必要的。