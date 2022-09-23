22日晚間美國聯合航空（United Airlines）一架載有256位乘客的波音777客機，於例行航班起飛時其中一側機翼飛出火花，驚險萬分。
綜合外媒22日報導，聯合航空公司149航班的一架波音777（777-200ER）自紐約內華克（EWR）機場，飛往巴西聖保羅瓜魯尤斯國際機場（GRU）的固定航班時，編號N787UA的客機於當地時間晚上11點24分起飛，航公公司判斷為液壓泵故障，起飛後，飛機在大西洋上空進入等待模式，起飛後一過半小時，飛機順利平安返回紐約內華克機場。
聯合航空公司表示：「我們的飛機在起飛後不久出現機械故障，它一直在空中燃燒燃料，然後安全著陸，」
隨著該航空公司的波音777機隊老化，外界認為這類型的事件，很可能會再度發生，因為美國聯合航空公司運營著世界上最古老的波音777機隊，其中一些使用壽命已經將近30年了。因此專業航空新聞網aeroxplorer.com認為，對於這些飛機進行重大維護和檢查是絕對必要的。
文章來源：A United Airlines flight made an emergency landing at New Jersey’s Newark airport after circling over the Atlantic
文章來源：A United Airlines flight made an emergency landing at New Jersey’s Newark airport after circling over the Atlantic
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。