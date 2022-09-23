國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，被綠營群起圍攻，她為此鞠躬致歉。擁有美國南加州大學教育心理學博士的國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，高不斷被潑髒水，搞到她現在每天都要Follow高被潑髒水的進度、到底是不是學霸。此話引熱議，不少網友則諷刺道，應該有請「英國1.5博士來現身解答」。

柯志恩昨（22）日在記者會上，被問到高虹安事件算不算被潑髒水？柯直言「這絕對是髒水一直潑啊！」強調從論文爭議開始，高本人與資策會已做非常多解釋，現在變成連她也得要關注「今天髒水潑到哪去了？」因為髒水不斷狂潑，搞到她「現在每天都要Follow她（指高虹安）這個部分，學霸的問題是不是？」

柯志恩也盛讚高虹安腦筋非常聰明書又念得好，也明快的對中華大學道歉，她認為整起事件的焦點不該是學歷問題，而是該回歸市長施政主軸，以及高到底要把新竹市帶到什麼地方去？至於起底人家個人背景資料等情事，應該適可而止了。

此說法引熱議，網友湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「可以請教英國政經1.5博士啊！」「連美國教育博士都被拖下水，應該有請英國1.5博士來現身解答才對啊」、「我們不是有個英國的博士？請她幫忙翻譯一下美國的論文就知道有沒有抄了」、「奇怪，為何藍與白的侯選人學歷都要被檢視，綠侯選人的學歷不用被檢視嗎？」「打這個真的沒意義，有沒有學問內涵，一看便知」。