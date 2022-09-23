美東當地時間2022年9月21日，中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅呼籲，烏克蘭局勢負面影響加劇，停火止戰乃當務之急。

王毅表示，當前世界進入動蕩變革期，中歐作為多極化世界中的兩大重要力量，應承擔應盡責任，堅持互為戰略夥伴關係的基本定位，保持對話溝通的良好勢頭。相信歐盟將堅持戰略自主，共同推動中歐關係行穩致遠。

王毅提出三點呼籲：一是堅持互利共贏，抵制脫鈎斷鏈。二是堅持多邊主義，反對陣營對抗。三是堅持求同存異，不把對方視為對手，不因競爭就減少合作。雙方應盡早舉行新一輪高級別戰略對話，爭取年內開展經貿、綠色、數位、人文高層對話。中歐還應加強宏觀經濟、財金、供應鏈、能源、氣變等領域對話合作，共同應對全球性挑戰。

博雷利表示，當今世界已經失序，歐洲穩定面臨挑戰。歐盟高度重視中國的大國地位和作用，中國對應對全球挑戰、維護戰後秩序不可或缺。歐方願同中方繼續保持戰略溝通，充分發揮各領域高層對話機製作用。歐盟對可能出現核擴散深感憂慮，希望中方施加重要影響，共同找到解決問題的出路。

王毅表示，烏克蘭局勢呈現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，這是中方不願看到的。當務之急是停火止戰。中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時中方支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。

雙方還就人權問題交換了看法，認為應保持溝通對話，不應將人權問題政治化。