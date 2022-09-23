隨著台灣電信業即將回到電信三雄，中華電(2412)、台灣大(3045)近期對後續超頻問題火氣越槓越大，中華電主張台灣大在併入台灣之星後，在1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，應繳回再重新釋出，甚至向通傳會遞交「台灣大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，台灣大主張重新標售曠日廢時，更直指中華電「單一業者不應越俎代庖」，被併的兩家業者台灣之星、亞太電(3682)近兩日也紛紛加入意見，台灣之星力拼捍衛現有280萬用用戶權益，若後續與台灣大合併後頻譜繳回，則有損用戶利益，顯然理念與台灣大相同，至於即將併入遠傳(4904)的亞太電則喊話，盼主管機關維持法規的安定性、以弭平爭議，盡速核准通過合併案。

台灣之星有鑑於目前總用戶數已達280多萬，面對未來與台灣大合併所衍生的頻率爭議，台灣之星主張，若目前用戶上網主要使用的900頻段10MHzx2被要求繳回一半，剩餘頻寬容量將無法充裕提供280萬用戶使用，更將嚴重影響所有用戶的上網及下載速度，5MHzx2的網速體驗將會比3G更慢，尤其是於影音服務體驗，嚴重侵害到用戶使用品質與消費權益。

亞太電表示，過去與國碁電子合併時，即透過轉讓出700MHz頻段的10ＭHz(5MHzX2)給台灣大，以符合頻寬上限之規範。其後與遠傳進行5G共頻及持股協議，過程中同樣基於符合法規頻寬上限之規範，為避免引發爭議，轉讓出900MHz 頻段的20MHz(10MHzX2)給中華電，上述作為均為亞太電遵法之展現。

亞太電強調，本次合併案之審查，實攸關我國整體電信產業之健全發展，透過合併更可提升消費者之服務及權益。對於頻寬上限爭議問題，相信也尊重主管機關會以法規及市場公平競爭為依據辦理，並儘速審查通過。

台灣之星即將併入台灣大，故主打捍衛其280萬用戶，若繳回頻譜將有損用戶利益，與台灣大「有志一同」絕對合情合理；至於亞太電則將併入遠傳，先前遠傳總經理井琪也曾公開表示，法規就是鐵律，遠傳絕對遵循法規，假設後續被認定頻譜有超過，就會依法繳回，故遠傳、亞太電「想法」一致，也是在意料當中。