小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台海局勢不穩定恐牽動美國金融業在中國的布局。花旗、摩根大通和美國銀行等三家大型銀行21日表示，如果中國攻擊台灣，將遵守美國政府要求，撤出中國市場。但分析指出，面對經濟規模龐大的中國，實施金融制裁的難度較俄羅斯高出許多。

【1】美三大銀行CEO：共軍若犯台 將退出陸市場

美國銀行（BOA）執行長摩尼漢（Brian Moynihan）21日出席美國眾議院金融服務委員會的聽證會，被問到是否準備好在台灣遭軍事襲擊時，撤出對中投資。摩尼漢表示，「將遵循政府的指導，過去幾十年來（美銀）一直是與中國合作，但若其改變立場，美銀也將立即改變，就像對俄羅斯所做的那樣」。

出席同一場聽證會的花旗銀行新執行長佛雷瑟（Jane Fraser）和摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）皆呼應摩尼漢的表態。迪蒙並表示，銀行絕對會以美國政府為準，遵循政府的任何政策。

【2】央行升息半碼 非首購房貸利率2字頭

中央銀行第三季理事會決議政策利率調高半碼（1碼是0.25個百分點），為今年來第三度升息，重貼現率上揚至1.625％，回到2015年12月時的水準，並搭配調高存款準備率1碼，落實緊縮政策，影響所及，房貸族的利息負擔再加重，非首購房貸利率將正式進入2字頭（2％以上）。

【3】五大銀新增房貸利率 六年新高

中央銀行22日公布，8月五大銀行新承作房貸金額506.52億元，新增房貸利率則上揚0.026個百分點至1.729％、創逾六年新高。央行官員強調，主要是央行6月升息，部分銀行採季調整繼續反應的結果。

【4】Fed鷹派狂潮 確定燒到2023年

雖然聯準會（Fed）已經連三度升息3碼，但這波升息循環狂潮確定燒到2023年！在Fed官員暗示到年底還會繼續調高利率5碼（125個基點）後，包括高盛、巴克萊與法國興業銀行等目前都預測在今年僅剩的11月與12月兩次會議，Fed將各自升息3碼與2碼，且Fed內部也預估利率高點會落在2023年。

【5】日銀出手阻貶 日圓破底翻

日本央行（BOJ）22日宣布維持超低利率，堅持與全球緊縮貨幣潮背道而馳。日圓兌美元應聲貶破145日圓，刷新24年低點，這也同時迫使日本政府24年來進場首度干預匯市阻貶，進場拋美元買日圓，日圓隨後強彈。