入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，航空雙雄因應報復性旅遊潮，已開始規畫增飛航班。華航(2610)10到12月規畫再增班5成，每周提供近300班的客運來回航班；長榮航(2618)10月預計每周可飛航近200航班，年底前目標每周超過300班，全力迎接客運復甦。

華航指出，東北亞區域航線已自8/23起恢復桃園-北海道札幌航線，10/25起再恢復桃園-沖繩(琉球)航線，提供每日一班載客服務。10月起東北亞航線將由現行每周30班增至超過每周100班 ，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

華航也看好東南亞航線商務及旅遊市場，9/2起已恢復桃園-峇里島航線，自11月起提供每周四班載客服務，12月再增至每周五班；12/1起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；2023年1月2日起開航桃園-越南峴港航線，每周五班直飛以及1月20日起開航桃園-泰國清邁航線，每周四班直飛，10月起東南亞航線也持續增班；此外，香港航線也持續增班。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約都增班；歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、英國倫敦也分階段增加航班；另大洋洲雪梨、布里斯本(含延遠奧克蘭)及墨爾本持續增班。華航將持續依旅運需求動態調整航班，除銷售基本三/四航權核心產品，亦積極推廣來台轉機跨區產品。

長榮航7月起陸續加密航班並恢復部分航點飛航服務，北美航線10月增至每周49班；東南亞航線9月飛航每周51班、10月增至每周71班並恢復台北-峇里島航線；東北亞航線9月份飛航每周15~16班、10月份增至每周25班；歐洲航線9月份飛航每周15班、10月份增至每周20班，並將開闢台北-米蘭及台北-慕尼黑航線。

長榮航指出，將視市場需求採漸進式增飛航班，10月份預計每周可飛航近200航班、11月份再增加至約300班，年底前朝向每周超過300班的目標努力。