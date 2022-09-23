央行今日如市場預期的升息半碼，累計今年已經升息達到2碼水準，房貸利率的地板價也攀升到1.81%，升息後的利率也將創下2016年以來的新高，試算千萬的房貸金額，經過今年累計升息兩碼過後，20年與30年期的房貸，每個月分別多繳2313元與2419元，一年累計下來相當於一隻iPhone14的手機，面對升升不息的利率走勢，購屋人的荷包都相對有感。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波升息對於房市有相當影響力，近期所做的問卷調查中，有將近4成的受訪者會因為這波升息走勢，而減少購屋預算，而美國經歷這波暴力升息後，房價已經出現連續兩個月下跌走勢，預料國內的利率若持續走升，對於未來房市影響會越來越明顯。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，先前二次升息共1.5碼，讓7月份五大銀行新承做房貸利率來到1.703%，與今年3月份尚未反應升息的利率1.378%比較估算，貸款1千萬元，20年期及30年期每月還款金額增加1,500元上下，如今又升半碼，若以7月份五大銀行新承做房貸利率足額反應，利率約上升至1.828%，將創下2016年3月以來新高，每月貸款負擔與3月相比增加2千多元，相當於一年增加2萬4千元，壓縮買方購買力，也讓房貸族的壓力增加。

郎美囡指出，回顧過去央行升息記錄，2004年到2008年總共升息16次，2010年至2011年升息5次，這兩次升息循環，僅2004年到2008年這波有2次升1碼，其他19次每次僅升半碼，過去升息都傾向緩步調動，這次，從央行公布之五大銀行新承做房貸利率，在2008年以前才有超過2%的水平，換言之將近14年的時間五大銀行平均新承做房貸利率未達2%，這次升息可能達到1.828%，勢必造成買方偏觀望，不過房價不易大跌，利率未創新高，也難引發斷頭潮。