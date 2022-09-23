據新華社報導，大陸國務院總理李克強昨天（9月22日）下午在中南海紫光閣和日本經濟界代表舉行高級別網路視訊對話會。日本經團聯、日中經濟協會、日中投資促進機構負責人以及日本經濟界代表出席。李克強和他們就中日關系以及經貿合作、應對全球經濟金融挑戰、氣候變化、老齡化等廣泛議題對話交流。

李克強表示，再過幾天將迎來中日邦交正常化50周年。中日互為重要近鄰，分別是世界第二、第三大經濟體。保持兩國關系健康穩定發展符合雙方利益，有利於兩國人民的福祉，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。

李克強表示，50年前，兩國老一輩領導人以長遠戰略眼光和巨大政治勇氣，作出實現邦交正常化的重大政治決斷。50年風雲變幻，中日關係總體取得長足發展。展望未來，雙方要致力和平友好共處，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待對方發展，推動中日關系行穩致遠。

李克強指出，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」。中日經濟優勢互補，近年來雙邊貿易額連創新高，2021年超過3700億美元，彼此合作展現出強大韌性和潛力。中方願同日方推動兩國全方位、寬領域、多層次合作提質升級。用好「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP），挖掘地區經濟增長潛力。中方將在做好防疫工作前提下有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。

李克強強調，亞洲是中日兩國安身立命之所和共同發展的依托。中國堅定不移走和平發展道路。希望中日相互尊重、平等相待、增進互信、妥處分歧，共同維護和平的外部環境、穩定的周邊環境，實現中日和地區國家的共同發展。

在談到中國經濟時，李克強指出，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大，政府果斷應對、及時調控，著力穩就業、穩物價，經濟運行保持在合理區間、總體呈恢復態勢。中方將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。

李克強表示，改革開放是應對前進道路上各種挑戰的關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的大門隻會越開越大。

李克強承諾，中國將繼續深化「放管服」改革（放即簡政放權，降低准入門檻。管即創新監管，促進公平競爭。服即高效服務，營造便利環境），打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，嚴格保護知識產權，將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。歡迎日本經濟界繼續把握中國發展機遇，積極拓展中國市場，加強同中方伙伴的合作，更好實現互利共贏。

與會日方人士表示，日中是非常重要的合作伙伴。日中邦交正常化50年來，兩國經濟合作實現飛躍式發展，為推動日中兩國和世界經濟發展發揮了積極作用。感謝中方克服疫情困難為包括日企在內的在華外資企業提供幫助、排憂解難。

日方人士表示，日本經濟界看好中國經濟發展前景，將積極拓展在華業務，努力構建契合新時代要求的日中經濟關系。期待兩國以RCEP生效實施為契機，擴大經貿、環保、健康和老齡化等領域合作，密切人文交流，推動兩國、地區以及世界的和平與發展。

大陸國務委員，國務院祕書長肖捷出席上述活動。此次對話會由中國貿促會和日本經團聯共同主辦。