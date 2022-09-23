中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布，新增42,212例本土個案、285例境外移入，另確診個案中有59例死亡、275例中重症。媒體人陳文茜直言，Omicron BA5是史上傳播速度最快的病毒，台灣本周確診病例全球排名第四，且台灣目前的死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，台灣再度成為世界人均確診最高的地區，絕對不容忽視。

陳文茜昨日深夜11時51分在臉書發文表示，Omicron BA5來勢洶洶，台灣本周確診病例全球排名第四、人均最高，Omicron BA5是史上傳播速度最快的病毒，雖然並非如早期Delta重症且有藥物，但確診率非常高。

陳文茜指出，針對台灣目前購買的Omicron 疫苗為BA1疫苗，誰應該施打？台灣大學醫學院公共衛生研究院院長詹長權列出幾種人一定要施打，尤其年長、過去未施打疫苗，或是只施打一劑疫苗，或是施打疫苗為AZ者，都應該要施打。

針對目前疫情，陳文茜強調，台灣目前的死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，主要原因不是醫療體系，而是老人家施打疫苗率太低；新加坡90%以上，這是與病毒共存政策中，不可忽略的項目。陳並強調，台灣再成為世界人均確診最高國家 大家應認真思考該如何自保。