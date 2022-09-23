中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」林襄最近人氣暴漲，被封為新一代啦啦隊女神，推出兩本寫真集都賣翻，臉蛋甜美又有E級火辣上圍，也成為不少廠商邀約的新寵兒。昨(22日)她在限時動態自曝拍廣告，更爆料廠商最愛她的穿著不是比基尼也不是運動Bra，竟是白衣黑裙的OL打扮，且那套衣服是她在拍賣網站買的，要價才200元台幣，可說CP值超高。

25歲的林襄最近成為性感話題女神，但樹大招風，接連而來修修臉、整形的傳聞也不斷，還有人挖出她去年還沒走紅時自曝不想靠外表和胸部走紅，引來網友狂酸：「最近滿滿都是她的奶圖文」。對此，林襄曾曬出拍《鬼滅之刃》的電視截圖，上面寫著：「這一路走來我都做得很好！」，以此反擊酸民。

林襄分享心靈雞湯。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

近日林襄自曝超火辣烤肉照片，圖中她疑似沒穿內衣僅穿小背心作勢烤肉，引來網友諷刺：「塑膠遇熱很危險餒」，她親自回應：「對，拿旁邊一點才安全，烤肉要注意哦」，更在限時動態回應：「不得不告訴大家，當下在拍攝，火源是假的，我們燈光師很棒的，如果一切是真的很危險！！」昨她對外界閒言閒語再度曬出心靈雞湯，上面寫著：「越是壓力大的時候，越要會沉的住氣。熬得住就出眾，熬不住就出局。成功靠的不是豪言壯語，而是腳踏實地持續不斷的努力」。

林襄曬出廠商最滿意的服裝。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

昨林襄繼續回到工作崗位，分享疑似拍廣告的側拍照，換過多套誘人服裝的她，自曝廠商評價最好的竟然是OL套裝，指定出席率高，讓她直言：「200塊好值得」，而照片中可見她穿了白襯衫加黑窄裙，站在綠幕前，手上拿了新代言產品，看似心情也恢復不錯，已不受近日風波影響。