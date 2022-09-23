向來保守、悲觀聞名的投資銀行德意志銀行（Deutsche Bank）重新調整了原先對於歐洲經濟的一些預測，他們的經濟學家認為，由於能源危機自7月以來大幅惡化，先對於歐洲「溫和衰退」（Mild Recession）的預測不再準確。

據美國知名商業雜誌《財星》（Fortune）22日報導，歐洲陷入能源危機，而冬天即將來臨，情況如此糟糕，以至於歐盟官員們呼籲會員國自願實施能源配給制度，並將可能實施強制性限電的措施。

在歐洲的許多地方，電力成本上漲得十分可怕，以至於工廠被迫關閉，在法國，官員們提議提早關掉舉世聞名的巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的燈，以節省電力。

The home of the #EU, #Brussels, swamped by thousands today in #protest over the cost of energy, food and petrol, the prices keep going up but wages remain the same! #NEXITASAP #EUXITASAP



We didn't see this at 'our' #MSM,

did we people? pic.twitter.com/FysjmLiDuV — Sven de Groot (@G11Sven) September 22, 2022

西班牙首相西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）本週甚至向記者表示，來自高盛銀行（Goldman Sachs）發出的警告：未來一年歐洲家庭電費可能激增2兆美元（近60兆新台幣）的情況下，所謂歐洲能源市場根本「不起作用」。

德意志銀行首席經濟學家沃爾（Mark Wall）在一份研究報告中表示：「我們7月份時做出的今年冬季出現溫和衰退的預測，顯然過於「溫和」了。」「我們現在預計會出現更長時間、更嚴重的衰退。」

沃爾和他的團隊預計，從2022年中葉至明年中，歐元區的實際國內生產總值 (GDP) 將同比下降約3%。但他們也承認，「不排除更嚴重的冬季衰退」。

Another indicator sounds the recession alarm. German 5s/30s yield spread inverts for 1st time since 2008. (BBG) pic.twitter.com/KYK1okXNhJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 21, 2022

自烏俄戰爭爆發以來，歐洲的能源危機對全球經濟造成了嚴重破壞，但其根源實際上可以追溯到衝突前幾年，歐盟致力於迅速綠能轉型 ，這導致歐盟區對於俄羅斯天然氣進口的依賴性，一直到新冠病毒大流行也是如此。儘管國際能源總署（IEA） 將天然氣描述為「需要減少的主要排放源」，但歐盟。已經使用這種燃料來幫助其發電減碳，因為它比煤炭或石油燃燒要更為清潔。