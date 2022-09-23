歐洲能源危機成為大陸的印鈔機！普丁政府對歐洲斷供天然氣之後，歐洲今年冬天除了面臨能源價格飆漲衝擊，各國紛紛急尋自救保命的出路，民眾除了搶購木材取暖過冬，歐洲更狂買大陸電熱毯，據大陸海關總署數據顯示，今年1至7月，大陸電熱毯對歐盟出口暴增97%，其中，7月進口數量增加到129萬條，8月進口也多了140萬條，德國比上月多買20多萬條。

本月初，7大工業國（G7）對俄羅斯石油實施價格上限，俄國隨即展開反擊，將停止銷售石油給採取價格上限的國家，並宣布無限期關閉其通往德國的北溪1號天然氣管線，歐洲能源危機愈演愈烈。

俄國與歐盟的「斷氣」大戰，加劇歐洲各國經濟衰退和冬季能源短缺的風險，在如此背景之下，卻逆勢拉高大陸供暖產品出口量。

大陸家用電器協會發布最新報告指出，歐洲對中國大陸家電業出口一直是增長引擎地位。2021年出口額為295.4億美元，成長34.4%，占中國家電業出口總額比重為28.3%，但2022年以來，歐洲市場因俄烏戰爭、高通膨、貨幣貶值和高基期等因素，景氣度明顯回落。

據海關總署數據分析，2022年1~7月中國家電業對歐洲出口額為149.3億美元，下降9.3%，創下2009年以來最大降幅，明顯低於中國家電業的整體出口表現。

但出口項目卻透露歐洲能源危機的大商機，今年前7月，大陸電熱毯對歐盟的出口高達97%的驚人成長，包括希臘、義大利、波蘭、德國和荷蘭等均呈現翻倍增長。

歐盟27國今年1月從中國大陸進口超過18萬條電熱毯，4月開始遞增，7月進口量直接暴增到129萬條，比去年同期成長99%，8月進口140多萬條、年增35%，德國直接比上月多買20多萬條。反映出歐洲消費者明顯在擴大保暖類產品的採購，為即將到來的冬季做準備。