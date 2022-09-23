氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，日本南方及呂宋島東方海面分別有「熱帶低壓」存在，至於哪一個會先發展成「塔拉斯」需觀察。最新(23日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，日本南方海面的「熱帶低壓」今日將發展成「輕颱」，向北北西轉東北大迴轉、撲向日本本州南部沿海，明日襲日並逐漸減弱、變性。

另一「熱帶低壓」在呂宋島東方海面，今日亦將發展成「輕颱」，偏西移動，將通過呂宋島，進入南海；其外圍水氣對台稍有影響。此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。

吳德榮表示，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日水氣少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部16至32度，中部20至34度，南部22至35度，東部19至33度。

吳德榮說，最新模擬顯示，明(24日)晨起、下週(25)日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼，中南部白天熱、早晚涼。

吳德榮提及，最新模擬顯示，下週一至週四(26至29日)水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至34、35度左右。