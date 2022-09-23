澎湃新聞23日報導，大陸爆發大規模爛尾樓風波後，自今年7月底「保交樓、穩民生」被首次寫入中央政治局會議文件，無論是中央、地方政府，政策工具不斷完善。大陸住建部等多部委，推進政策性銀行專項借款保交樓，已在各地展開，其中，鄭州更立下「軍令狀」，要求「大幹30天」全市停工建案在10月6日前全面復工。

大陸《大河報》報導，近日，鄭州市印發《鄭州市「大幹30天，確保全市停工建案全面復工」保交樓專項行動實施方案》的通知。通知指出，10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題建案專案全面持續實質性復工。

澎湃新聞不完全統計，從地方層面來看，據7月以來，包括河南鄭州、河南滎陽、浙江紹興、江西萍鄉、安徽合肥、山西太原、陝西咸陽、四川遂寧、江蘇連雲港、浙江麗水、河南平頂山、河南駐馬店、河南洛陽、山東濟南、四川涼山、陝西西安、廣東汕頭、江西景德鎮、重慶、河北滄州、廣東東莞、廣東深圳、江西贛州等地出台保交樓措施，包括對問題項目「一盤一策」及時協調處置，各級領導對專案掛聯兜底，加強預售資金監管，協調引入區域國企和金融機構來盤活專案等。

《大河財立方》報導，鄭州保交樓專項借款申報項目截至12日共計95個。鄭州市安置房建設和問題建案攻堅化解工作領導小組辦公室13日印發《通知》，展開全面審計。同時，大陸多家央企和AMC(不良資產管理公司)出面積極參與房地產專案盤活。

以大陸四大國有金融資產管理公司之一的長城資產為例，上半年與12家重點受困房企開展多輪對接及專案篩選，金額合計約80億元（人民幣，下同）。

另「中國信達」落地原佳兆業集團廣州南沙「悅伴灣」等一批受困房企風險化解專案，保障4424套商品房按期交付，解決拖欠農民工工資近1億元，兌付200戶、10億元房地產企業理財產品，支付271戶、5.8億元上游供應商欠款，帶動354億元存量專案復工復產。

同時，不少央企出手收購民營房企專案股權；也有國資國企宣布戰略投資入股民營房企。

除了明確保交樓，近期以來，包括鄭州、南寧、浙江、湖北、陝西、紹興多地政府牽頭，聯動地方AMC、地方國企等多種形式的國有資本，共同成立房地產紓困基金。以鄭州為例，由中心城市基金下設紓困專項基金，規模暫定100億元。

按照運作方案，紓困基金作為母基金，通過撬動60％的社會資本共同形成盤活資金投入出險項目。截至17日，基金紓困項目達到7個，預計資金投入超過33億元，紓困專案陸續復工。

新華社報導，除地方政府外，資產管理公司也開始加速入場。繼中國華融與陽光集團簽署紓困重組協定後，中南控股與江蘇資產合作紓困，共同設立規模20億元、存續期3年的基金，用於存量債務重組、現有項目續建等。