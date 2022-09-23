《韶山毛氏族譜》顯示，毛寧的父親名叫毛貽發。（香港東網）

中國外交部新任發言人毛寧祖籍湖南韶山市湘潭縣，與已故中共領導人毛澤東是同鄉。據香港東網報導引述大陸自媒體報導，依據《韶山毛氏族譜》顯示，毛寧與毛澤東同宗、輩分一樣，估計是毛澤東的堂妹。

香港《星島日報》報導，毛主席的父親叫毛貽昌，毛寧的父親叫毛貽發，韶山毛姓600年來就是這麼排輩下來的，都是「貽」字輩。仔細看《韶山毛氏族譜》，毛寧是韶山人，輩分很高，跟毛澤東是一個輩分，算是毛澤東「堂妹」。

49歲的毛寧1995年8月參加工作，是現任中國外交部新聞司副司長、第33任新聞發言人。

報導稱，這本族譜修於2001年，記載毛寧學士學位，當時是外交部三等秘書，居住北京，丈夫叢建。毛寧的父親毛貽發曾任湘潭大學教授，算是書香門第。她還有姐姐毛露陽，是湘潭電纜廠工程師。妹妹毛穎，是小學高級教師。

報導稱，《韶山毛氏族譜》也有記載毛澤東，包括原配羅氏，以及幾任妻子楊開慧、賀子珍、江青。其中江青的記載是「1938年與毛澤東結婚，曾任中央政治局委員，1991年5月14日殁」，沒有寫江青犯「反革命罪」以及自殺。