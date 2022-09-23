在聯準會宣布升息3碼之後，美股22日持續走跌，道瓊跌至6月下旬以來最低，標普500與那斯達克均創7月中旬以來新低。聯準會已表態，要以壓低通膨為首務，故日後經濟難免會硬著陸。同時，聯準會可能在2022年底之前，還會繼續升息約5碼，也就是125個基本點。目前，美指期似乎有止跌跡象，小道瓊上漲0.2%左右較大。

★四大指數

美股道瓊下跌107.10點或0.35%，收30,076.68點。

NASDAQ下跌153.39點或1.37%，收11,066.81點。

S&P500下跌31.94點或0.84%，收3,757.99點。

費城半導體下跌70.71點或2.81%，收2,444.25點。

★消息

美國公債殖利率持續攀升，10年期的首度盤中升破3.7%，是2011年以來首見，目前在3.713%左右。對利率較為敏感的2年期，在聯準會前一日宣布升息後就升破4.1%，目前也在4.126%附近，繼續上衝2007年以來新高。

聯準會於美東時間21日曾坦言，沒人知道一直升息是否會讓經濟衰退，或一語成讖時，會造成多嚴重的經濟衰退，經濟軟著陸機會可能減少，所以2023年可能繼續升息，最高達到4.6%才有可能抑制通膨大漲。