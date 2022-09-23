★分析

信安環球投資表示，聯準會正在準備經濟硬著陸事宜，因為軟著陸幾乎是不可能的。主席鮑爾承認在一段時間內，美國經濟成長將低於一般水位，這應該解讀為經濟衰退，故從現在開始，大環境將變得更加嚴峻。

投資管理公司DoubleLine認為，因為美國經濟已在衰退邊緣，聯準會升息腳步應放緩。其實，聯準會早就該對貨幣政策採取行動，因為緊縮之後無法有立竿見影效果。至於2022年底前，要把利率升至4.4%的話不太可能，因為將會使得經濟變得孱弱。

對於美股跌跌不休，分析師指出就技術線型來看，標普500已經有超過100個交易日，都無法站上200日均線。而在過去30年期間，只有2000年科技類股泡沫化，以及2008年全球金融海嘯時期才發生過的狀況。

★類股

標普500中11大產業，只有醫療以及通訊服務小漲。另外，非必要性消費跌約2.2%較大，金融、工業等下跌超過1%，資訊科技IT也收跌近1%。至於跌幅最小的，就是收黑0.2%左右的必需性消費族群。

★重磅股

龍頭科技股漲跌互見，電動車車窗有瑕疵，需要召回檢修的特斯拉，收跌近4.1%，且連跌3日創兩周新低。FAANMG六大科技類股中，谷歌母公司Alphabet上漲近0.9%，Facebook母公司Meta上漲近0.5%，Netflix小漲0.08%。此外，連6黑的微軟反彈近0.9%，亞馬遜收跌1%，續創兩個月以來新低，蘋果下跌逾0.6%、且已連跌兩日。

晶片類股連3天走弱，AMD大跌超過6%，Nvidia下跌超過5%，科林研發下跌近3%，應用材料下跌超過2%，英特爾與希捷科技皆下跌超過1%，博通下跌逾0.9%，高通則跌近0.8%。

★焦點股

因受到先前公布財報不如市場預期影響，有科技界麥肯錫之稱的埃森哲下跌1.17%。

CRM龍頭賽富時漲1.71%，因上調2023財年財測所致。

被摩根大通看衰新冠疫苗需求前景並下調目標價，將評級從中性降至減少後，Novavax大跌13.3%。

那斯達克金龍中國指數收跌0.6%，拼多多漲1%，網易跌1%，京東跌0.9%，百度跌0.6%。其它個股中，小鵬汽車跌2%，老虎證券跌2%，阿里巴巴、微博均跌1%，不過，理想汽車漲4.9%，蔚來汽車也漲0.3%。

★台股 ADR

台積電下跌1.51美元或1.96%，收75.63美元，換算台股價格為478.22元。

聯電下跌0.15美元或2.43%，收6.02美元，換算台股價格為38.07元。

日月光下跌0.05美元或0.91%，收5.46美元，換算台股價格為86.31元。

中華電信下跌0.24美元或0.65%，收36.79美元，換算台股價格為116.32元。