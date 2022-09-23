賈永婕近年熱心捐助醫護醫療器材，被封為「防疫女神」，常在社群分享日常生活的她，近來曬出和老公一起登山的照片，還不忘在山頂上熱吻放閃，結婚20年感情依然甜蜜，不料卻被網友狂酸「噁心」，對此她也幽默做出回應，展現自己過人的高EQ。

賈永婕在社群網站曬出一系列登雪山的照片，只見她曬出和沿途美景的合照，可以說是美不勝收，登頂的她也擺出各種俏皮動作宣示「攻頂成功」，接著吐露此趟心得：「可以再硬再厭世再累再崩潰一點，永無止盡的向上爬，可以再多一點討厭的石頭，大大小小的石頭舉步為艱」，她也表示

凌晨4:20出發，一直到5:30連滾帶爬回來，坦言腿已經廢了，接著開玩笑表示：「我發誓我以後只走網美登山行程」。

其中一張她與老公在雪山山頂接吻的放閃照，立刻閃瞎所有網友，紛紛留言：「第一張很恩愛，第二張神力女超人」、「親夠了沒？我已經不在意地點了」、「太閃了，明明關燈睡覺了，結果還是被閃瞎」，不過也有酸民嘲諷：「看得覺得噁心」，對此，賈永婕則展現過人高EQ回應：「哈哈，真的老夫老妻超噁心」。

賈永婕先前全家人去美國洛杉磯旅行，在山中健行5小時候後的她，直接換上泳裝整個人泡在水中，雖然全身幾乎泡入池中，讓好身材仍舊若隱若現，盡顯48歲的不科學體態，讓所有人羨慕不已。