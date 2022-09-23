很多人重視形象，不敢讓家人朋友知道自己內心的苦痛，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、獅子座、處女座只有在夜深人靜的時候才敢卸下心防，洩露情緒。某些星座就具有這樣的特質平時開朗又樂觀，獨處時卻有著滿滿的負能量，令人心疼。

4.巨蟹座

巨蟹座在和朋友交往時就像陽光一般熱情，給人一種溫暖又耀眼的感覺。朋友開心時，巨蟹座可以陪著他一起開心；朋友傷心難過時，巨蟹座則會溫柔體貼地照顧他，幫助他走出陰霾。

可是一旦到了晚上，進入獨處時間時，巨蟹座就會開始走向負面情緒。一想到自己溫柔待人，世界卻總是不友善的對待自己，忍不住就傷心難過，但巨蟹座又不願意打擾別人，只好單獨一個人默默流淚。

3.雙魚座

雙魚座總是做什麼事情都要先考慮別人的感受，久而久之就忽視了自己的情緒問題。其實雙魚座也時常感到迷惘，不知道該如何消化自己的情緒，雙魚座也不知道這些問題可以說給誰聽，只能在深夜的時候一直處於憂鬱的漩渦中，經常會自己腦補出一場大戲，翻來覆去睡不著覺。

2.獅子座

每個人都會有失望害怕的時候。特別是獅子座，他們總在同事、朋友面前擺出霸氣的樣子，希望得到別人的欣賞與尊重。所以一但有失望傷心的情緒湧上來，他們肯定是不願意向別人傾訴的，造成自己心裡壓抑許久而情緒爆炸。不願意讓別人見識到自己脆弱的一面，在獅子座眼裡是一件非常丟臉的事情，他們只有獨自承受所有的痛苦，硬裝出開心的樣子，留待獨處時再消化它。

1.處女座

如果說誰是12星座中煩惱最多的，那必定是處女座了，所以處女座總是沉浸在憂愁煩悶之中。但是身邊的人都沒有辦法理解處女座的這種煩惱，總認為處女座想太多、太計較、沒必要，朋友也不敢當面去詢問她，因此，處女座只能隱藏起自己的情緒，裝出積極樂觀的樣子和他人相處。等到夜深人靜的時候，處女座才會卸下偽裝的面具，充滿憂愁地思考人生問題。