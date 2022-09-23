第一大湖刷新歷史最低水位，江西鄱陽湖首次發布枯水紅色預警。（央視新聞）

第一大湖刷新歷史最低水位，江西鄱陽湖首次發布枯水紅色預警。（央視新聞）

大陸央視新聞報導，大陸第一大湖江西省鄱陽湖代表站星子站水位23日6時，退至7.10米，刷新鄱陽湖有記錄以來歷史最低水位，預計還會更低，同日7時升級發布枯水紅色預警。

未來江西降雨仍然偏少，鄱陽湖水位將持續走低，江西省水文監測中心9月23日7時升級發布枯水紅色預警，這也是自2013年《江西省水情預警發佈實施辦法》實施以來，水文部門首次發布枯水紅色預警。

鄱陽湖星子站於8月6日、8月19日、9月6日相繼刷新進入枯水期（12米以下）、低枯水期（10米以下）、極枯水期（8米以下）歷史最早紀錄，較原最早出現年分分別提前16天、40天、85天，較有記錄以來（1951～2021）平均出現時間分別提前92天、98天、115天。9月23日6時，鄱陽湖星子站水位7.10米，刷新1951年有記錄以來歷史最低水位（7.11米，2004年2月4日）。

水文部門提醒鄱陽湖沿岸相關單位及社會公眾加強防範應對，保障群眾飲水安全和生產、生態用水需求。