國民黨占領主席台。(取自中時新聞網影片)

國民黨團準備布條抗議。(取自中時新聞網直播)

立院開議。(取自中時新聞網直播)

【LIVE直播】立院開議曾銘宗表態強力杯葛 蘇貞昌備詢全程直擊

立法院第10屆第6會期第1次會議今(23日)上午登場，行政院長蘇貞昌將進行施政報告並備質詢。國民黨團總召曾銘宗表示，基於政府防疫失能、民眾疫苗傷害求助無門，「當然會杯葛」。國民黨、民進黨團都甲級動員，其中藍營立委們稍早已占領主席台，並在地方放上要民進黨「防疫失能、道歉負責」的布條。

蔣萬安痛批，「疫苗採購合約全面黑箱，陳時中還要甩鍋立法院，我擔任疫苗調閱小組召集人最了解過程，陳時中滿口胡言、胡說八道，當時我們要成立，民進黨百般阻饒，我們要求全面公開，陳時中要嘛什麼看不到，要嘛塗黑，結果現在全部都胡說八道，看到所謂保密協議，還有除外條款」。

蔣萬安指出，人民要求誠信，結果誠信都做不到，今天要求衛福部完整公開疫苗文件，最簡單就是現在公開，把高端採購完整公開，就你陳時中不敢公開。

蔣萬安要求行政院還原真相，「不要到今天都還說不清楚疫苗採購過程，花這麼多錢，結果轉身去護航高端，日本要開放自由行，結果打高端的人這麼不方便。」

曾銘宗今指出，國民黨團有三項具體要求，分別是院長必須針對防疫失能道歉、有關疫苗受害程序必須盡速處理，疫苗採購黑幕重重要公開在陽光下。

今日會議9時至10時為國是論壇時間。接下來院會報告有4個案子要處理，分別是有關數位發展部業務職掌歸屬於何一常設委員會、各委員會召集委員選舉時間、地點表、112年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案案、110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。