這下子或許前湖人總教練佛格有機會上演甜蜜復仇記了！根據《SI》記者曼尼克斯23日爆料，由於塞爾提克總教練烏度卡陷入不倫戀疑雲，才剛遭到塞爾提克官宣禁賽一整季處分，塞爾提克正在認真考慮邀請佛格加入教練團，甚至擔任代理總教練，畢竟他跟塞爾提克總裁史蒂文斯關係不錯。

塞爾提克會做出這樣的考慮並非空穴來風，如果塞爾提克真的官宣烏度卡整季禁賽，目前可能暫代總教練位置的助理教練喬馬祖拉才34歲，不僅跟賈林納利童年，還比荷福德小了兩歲，確實不太可能把這支上季拿下東區冠軍且闖進總冠軍賽的球隊帶好。

反觀佛格是相當資深的教練，2019年接掌湖人兵符，隨即帶領湖人拿下2019-20年球季總冠軍，不過隨著湖人補強接連失利，上季更因找來韋斯布魯克造成連附加賽都打不了的窘境，湖人在上季最後一場例行賽一結束就開除了佛格，完全不留任何情面。

如果佛格真的接下塞爾提克代總教練職位，確實很有機會替自己執教生涯增添一座總冠軍獎盃，況且塞爾提克與湖人算是傳統世仇球隊，假使佛格可以幫助塞爾提克搶在湖人之前拿下隊史第18冠，絕對可以讓他待在湖人所受的怨氣完全發洩出來。