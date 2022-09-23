據《環球時報》報導，因外形科幻被稱為「未來戰艦」的「朱姆沃爾特」號驅逐艦正式列入駐日本的美國海軍第七艦隊。美國「動力」網站21日稱，美國海軍重金打造的這種隱形驅逐艦首次海外部署就選擇亞太區域，足見對該地區的重視。大陸軍事專家分析稱，美國海軍將「朱姆沃爾特」號部署在西太平洋地區，不僅是要加強該地區的軍事部署，同時也有意摸索這種隱形驅逐艦的特殊作戰模式，值得中國警惕。

報導引述美國「海軍情報」網站21日稱，「朱姆沃爾特」號被正式編入駐日美海軍第七艦隊的第71特遣部隊／第15驅逐艦中隊。為此，該艦從美國本土的聖地亞哥海軍基地出發，首次遠航訪問關島基地，經過短暫的停留後，它於19日再度起航，「繼續開展行動以支持自由和開放的印太地區」。

美國海軍發言人馬克·蘭福德中尉在聲明中表示，「朱姆沃爾特」號驅逐艦正在美國第七艦隊管轄下開展行動，將它整合到艦隊運營中，與該地區的其他盟友和合作夥伴一起行動，是「朱姆沃爾特」級和美國海軍取得的重要進展。他表示，「朱姆沃爾特級驅逐艦最大限度地提高了隱身性、尺寸、功率和計算能力，同時還部署了一系列武器和尖端技術，能夠與空中、海上和水下以及陸地的對手作戰。」

「動力」網站稱，「朱姆沃爾特」號自從6年前下水以來，一直定期往返於聖地亞哥海軍基地和太平洋地區之間展開訓練，此前最遠曾航至夏威夷和阿拉斯加。「但這些航行都沒有被確定為正式部署。因此，這次美國海軍宣佈該艦『融入艦隊作戰』，表明它正式在第七艦隊開始其職業生涯。」

「朱姆沃爾特」級驅逐艦曾被美國海軍寄予厚望，準備將它作為21世紀美國海軍的絕對主力戰艦。21世紀初，美國海軍認為全球沒有其他海軍有能力挑戰其大洋控制權，因此提出「由海向陸」戰略，將發展方向從大洋爭雄全面轉向「在對手的沿海地區進行壓制」，「朱姆沃爾特」級驅逐艦和瀕海戰鬥艦都是這種戰略轉變的產物。它們的共同特點是為在對手沿海地區活動，高度強化雷達隱形效果，並突出對地攻擊能力。

「朱姆沃爾特」級採用了穿浪式設計和內傾的上層建築，所有突出部位均進行了隱形處理，就連主炮的炮管都可以收納在炮塔中，以最大限度減少雷達反射面積。美國海軍宣稱，這種排水量高達1.5萬噸的大型水面戰艦，在雷達屏幕上「僅相當於一艘小漁船」。此外，「朱姆沃爾特」級驅逐艦採用了全電推動模式，有較大的供電容量，方便日後安裝電磁軌道炮和激光武器等。而且艦上各項工作都可以自動化操作，比同等規模的其他水面戰艦節省一半人手。

後來，美國覺得中國和俄羅斯海軍發展得太快，五角大樓不得不將未來作戰方向重新調整為爭奪大洋控制權。在此背景下，原本計劃建造32艘的「朱姆沃爾特」級驅逐艦被打入冷宮，幾經削減，最後美國海軍決定僅建造3艘就草草收場。由於需要分攤巨額研發費用，「朱姆沃爾特」級驅逐艦的建造單價高達驚人的43億美元，被稱為「美國海軍最失敗的艦艇設計之一」。

近年來，該艦還頻繁陷入各種醜聞中。2016年，美國海軍取消了「朱姆沃爾特」級驅逐艦「先進艦炮系統」的遠程對地攻擊炮彈項目，因為每發炮彈的成本超過80萬美元。2021年，「朱姆沃爾特」號進入港口時全艦鏽跡斑斑的慘樣引發輿論嘩然，外界質疑「美國海軍重金打造的未來戰艦為何服役不到5年就變成如此模樣？」美國海軍人士解釋說，「朱姆沃爾特」級驅逐艦表面的隱形材料需要更多維護，但由於採用自動化設計，該艦艦員過少使得維護能力下降。這種說法自然引發了更多爭議。

接受《環球時報》採訪的中國軍事專家表示，雖然外界經常嘲諷「朱姆沃爾特」級驅逐艦，但平心而論，該艦的整體性能仍在全球海軍中首屈一指，經過6年的磨合，暴露出的各種問題也基本得到解決，因此對於它的這次實戰部署，中國不能掉以輕心。

根據美國海軍的規劃，「朱姆沃爾特」級驅逐艦被選為最早裝備高超音速導彈的海上發射平台。該艦的「先進艦炮系統」將被拆除，以便為安裝尺寸更大的垂直導彈發射系統讓路。「朱姆沃爾特」號將是第一艘接受改裝的戰艦，預計改裝工作將於2024年6月完成，最早在2025年具備「常規即時打擊」能力。

此外，3艘「朱姆沃爾特」級驅逐艦都被選為美國海軍「水面發展中隊」的成員。這是一個實驗性海軍單位，成立於2019年，除了「朱姆沃爾特」級驅逐艦外，美國海軍現役多種無人水面艦艇也被分配到該單位。「動力」網站稱，「水面發展中隊」的主要任務之一是評估「朱姆沃爾特」級驅逐艦在艦隊中最適合的位置，以便「這種美國海軍性能最先進的戰艦能充分利用其能力」。

專家表示，當前美國第七艦隊的大部分艦艇艦齡偏大，比較活躍的「巴里」號、「本福德」號、「米利厄斯」號、「希金斯」號驅逐艦等都是上世紀服役的，經過多年高強度使用後存在不同程度的老化問題。「朱姆沃爾特」號驅逐艦的加入，顯然可以強化第七艦隊的水面作戰能力。

同時，五角大樓認為，解放軍的「反介入／區域拒止」戰略正迫使美國海軍主力艦艇遠離東亞海岸，未來美軍可能需要利用大量無人艦艇執行前沿滲透、偵察和打擊任務，而正在嘗試與無人艦艇聯合作戰的「朱姆沃爾特」號驅逐艦進駐日本，很可能是要摸索相關的具體戰法。