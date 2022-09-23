台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

年底台中市選戰引發各界關注。媒體人韋安表示，自民進黨徵召蔡其昌參選，總統蔡英文與副總統賴清德已南下台中輔選高達9次，綠營對台中用力之深堪稱「各縣市之最」；然蔡其昌的民調卻毫無起色，至今仍落後盧超過20個百分點，「總統牌」不僅大失靈，台中市恐成綠營年底最慘之都。此消息引熱議，大批網友忍不住笑翻，直呼：「總統來輔選一下，就能贏過市長8年的政績嗎？」

韋安昨（22）日在臉書發文表示，選戰倒數2個月，離投票日只剩64天。上周蔡英文、賴清德「罕見接力」到訪台中，透過活動與造勢力挺蔡其昌。

韋安指出，攤開選情時間軸，4／24民進黨宣布徵召蔡其昌；5／29賴清德視察中榮；6／25蔡英文視察國軍台中總醫院；7／12，蔡英文參加蔡其昌新書發表會；7／18蔡英文視察豐原醫院后里分院；8／20蔡英文出席台中市小英之友會；8／26蔡英文參拜大里振坤宮，當晚再赴蔡其昌競總，進行幹部授證儀式；9／16，蔡英文先參拜大雅永興宮，後參加豐原造勢晚會；9／17，賴清德參加「臺中動起來」造勢活動；9／24，民進黨黨慶，蔡、賴、蘇合體齊聚台中，將替蔡其昌造勢。

對此，韋安直言，從行程表可見蔡其昌「獨受厚愛」，英德配接連來訪台中至少9次，用力之深，可能是「各縣市之最」。弔詭的是，今年以來所有民調都顯示，蔡其昌落後盧秀燕至少20個百分點以上，支持度未見起色，顯然「總統牌」在台中已經踢鐵板了。

針對年底選情，韋安認為，以前常說「決戰中台灣」，但今年對中台灣來說，「總統牌」恐怕不靈了。2020總統大選，英德配席捲台中，斬獲近57%得票率；然而不到兩年，光環不再，未能延續至當前選情中，也沒激起蔡其昌的民調支持度。

為何民進黨在台中選情這麼慘？韋安分析原因：一，近兩年防疫政策令國人失望，指揮官甚至落跑參加選舉；二，為了挺林智堅，放任側翼外圍對付修理台大；三，側翼、網軍、小編搶功惡搞；四，日前傳出民間欲購得疫苗給國人使用，卻遭有關勢力「軟硬兼施」阻撓，結果是慈濟被側翼「抹紅」。

此消息引熱議，網友紛紛湧入留言：「總統來輔選一下，就能贏過市長8年的政績嗎？」「笑死！怎麼會有人到現在還認為，總統來輔選會有用？」「又不是民調超高、政績卓著、萬民愛戴的好總統，當然來幾次都沒有用啊！」「盧媽媽做得多好，這幾年台中改變了多少，只有我們台中人最知道」、「盧秀燕一直給人很溫暖、親切像媽媽的感覺，反觀」、「笑看民進黨輸到脫褲」。