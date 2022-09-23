立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告並備詢，國民黨團認為防疫失能，染疫死亡人數破萬，蘇揆應道歉，否則將杯葛議事。對此，蘇貞昌今上午進入立院議場前表示，「沒有讓我上台怎麼知道我會怎麼表述」。截至目前為止，立院議場並未出現霸占主席台等抗爭情況。

國民黨團總召曾銘宗昨表示，蔡政府囂張傲慢，整個防疫失能，染疫死亡人數破萬，政府都應道歉負責，他們棄民眾權益不顧，「一定強力杯葛」。

對此，蘇貞昌表示，既然來了就尊重立法院，但相信立院空轉不符合國人期待，沒有讓我上台怎麼知道我會怎麼表述。