全球新冠肺炎疫情進入後期，邊境距離完全解封僅差一步之遙，航空業、旅遊業與觀光業迫不及待迎接人潮，但國際航空運輸協會（IATA）總裁William Walsh卻表示，由於燃料成本飆升與供應鏈中斷等因素，未來機票將越來越貴，但航空公司未必能因此賺錢。

CNBC報導，William Walsh坦言，疫情期間國際煉油能力持續下探，供不應求導致油價上漲及俄烏戰爭持續影響供應鏈的關係，雖然消費者支付價格更高的票價，但航空公司不一定能夠賺錢。

William Walsh表示，「鑒於許多航空公司的財務狀況，即使能夠獲得比較高的票價收入，但航空公司並不能真正賺錢，他們只是在轉嫁無法避免、無法吸收的營運成本。」

卡達航空執行長Akbar Al Baker則認為俄羅斯宣布軍事動將導致機票價格持續上漲，「航空公司最擔心的是俄烏戰爭升級，將導致通貨膨脹與供應鏈中斷，甚至連旅客都不搭飛機了，並不特別擔心大陸封控的衝擊。」

數據顯示，過去一年，機票價格上漲25%，創下1989年後最大的年度漲幅，加上美國煉油產能在2019年達到高峰後，今年產能下跌5.4%來到8年來最差的水準，煉油產能下降主要因為煉油廠關閉或轉產可再生燃料所影響。

此外，Akbar Al Baker也呼籲航空業對可再生燃料進行更多投資，卡達航空也願意在合理價格下持續投資可再生燃料，「多支付一點是沒有問題，但不太可能支付多4至5倍的價格，如果此事發生，乘客也必須多負擔一些。」