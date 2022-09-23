Moody’s頃發布本(2022)年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望則由「正向」調整為「穩定」。

本次維持評等係因台灣高科技出口部門具高度競爭力，使台灣在COVID-19疫情期間展現經濟韌性，經濟表現優於區域內及同評級之其他國家。Moody’s預測本年台灣經濟成長率為3.0%至3.5%，高於多數其他同評級國家。展望調整則係考量，伴隨美中關係日益緊張，兩岸緊張情勢升溫，抵銷台灣經濟與財政強度之正向動能。

該報告指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性(institutional effectiveness)。就貨幣政策而言，台灣經濟雖仰賴能源及半導體關鍵零組件之進口，但強而有力的貨幣政策有效性(robust monetary policy effectiveness)維持了總體經濟穩定。在近期的外部衝擊中，如COVID-19疫情、全球通膨壓力升高，以及中國大陸的供應鏈與需求衝擊，台灣經濟皆展現了韌性。

此外，高度專業化的電子零組件出口國地位支撐強勁的外部盈餘(external surpluses)，透過外匯存底的累積，為央行在管理外部壓力上帶來很大的政策靈活度。