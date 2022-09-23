據《南華早報》報導，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏預計將分別在11月訪問北京，並與中國國家主席習近平會晤。如果這兩次訪問成行，這將標誌著西歐領導人在因新冠病毒大流行而被迫中斷三年後重返中國。

報導稱，中國特使已展開外交工作，為今年晚些時候德國和法國領導人可能訪問北京打好基礎。

一位知情人士說，中國前駐德國大使史明德上周在柏林為蕭茲總理11月作為總理首次訪問北京製定細節，蕭茲將在北京與中國國家主席習近平會晤。

在外界猜測法國總統馬克宏也將在11月單獨拜訪習近平的時候，法國和中國的外交官們已經在線和面對面地舉行了一系列的會議。

中國外交部長王毅週一在紐約的聯合國總部會見了法國外長凱瑟琳•科隆納，他在上周已經與馬克宏的外交顧問伊曼紐爾•博納進行了交談。

在過去3年間，中國與歐洲的關係明顯惡化。關係緊張加劇的原因有很多，包括：俄羅斯入侵烏克蘭、歐洲就新疆人權狀況對中國官員實施的制裁、台灣周邊局勢的升級等等。

分析人士表示，歐洲領導人將會感受到不要恢復疫情前行為模式的壓力，那時官員對中國的正式訪問經常被當作獲得商業交易的公費旅行。

巴黎和柏林都沒有證實這些訪問，稱出訪通常是提前一周宣佈。