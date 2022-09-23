民進黨資深議員陳慧玲22日進行她任內最後一場總質詢，她語帶哽咽說心繫澎湖未來，但看到有些候選人只會畫大餅、撒大錢，內心十分焦急難過。隨後賴峰偉也在個人臉書粉專上面發文肯定，他說與陳慧玲分屬不同黨派，但愛澎湖的心並無二致，這四年來，陳慧玲深入瞭解各局處業務，並不斷督促縣府團隊進步，他要致上敬意與感謝。

陳慧玲在議會最後一場總質詢中發表的部份建言，讓賴峰偉深表認同，陳慧玲認為澎湖真正需要是健全的產業，提供民眾穩定的收入，並吸引年輕人回流就業。而對於長者，要提供完善的長照服務，而不是給兩節禮金或加發紅包，老人家需要不斷有人去關心生活、健康，感受到社會的關懷與實質的幫助。

賴峰偉強調，他非常認同陳慧玲的見解，所以始終堅持走與其他兩位候選人不同的道路，做實事，而非拿納稅人的錢狂發紅包。賴也希望她未來能夠繼續關心縣政，隨時提供寶貴建議，縣府的大門依然為她而開。

陳慧玲因民進黨提名陳光復參選澎湖縣長，兌現承諾不再參與選舉，轉而支持黨內年輕世代完成交棒任務，受到澎湖政壇極大的讚賞肯定。陳慧玲質詢時表達的意見，似乎有隔山打牛的意思，對於現在有些候選人只會畫大餅，講一些難以實現的政見，同時欠缺公共建設的素養，想著撒大錢、拿權位的做法，無疑是當頭棒喝。