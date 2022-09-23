最近是不是開始頻繁的思念起前任，或者感到自己想要復合的心蠢蠢欲動，《科技紫微網》運勢專欄指出雙子VS處女座、雙魚座VS巨蟹座、獅子座VS天秤座，這些星座如果能夠復合，你們會發現彼此都成熟了不少，復合後的感情發展會比之前順利很多。所以，如果你有復合的意願，這次就不要再錯過了，好好珍惜對方。

雙子座VS處女座

說實話，，雙子和處女這一組情侶是屬於分手後就很難回頭的一對，雙子的個性太任性，而處女又太驕傲，兩人一轉身就是一輩子不見面。但是在未來一個月，會有一隻看不見的大手，為你們創造再次聯繫的機緣巧合。這次相見，你們對彼此會有種不一樣的感覺，也會有想要重新認識對方的衝動。如果能夠復合，你們會發現彼此都成熟了不少，復合後的感情發展會比之前順利很多。所以，如果你有復合的意願，這次就不要再錯過了

雙魚座VS巨蟹座

人在情緒低落的時候，就特別喜歡回憶過去，把一些有的沒有的拿出來後悔，雙魚和巨蟹就是這種人，明明都在瘋狂思念彼此，明明都放不下這段感情，卻只能各自分離，各自傷感，雖然想要主動聯繫對方，但是又害怕對方態度冷淡、害怕被拒絕、害怕對方已經不喜歡自己了，就是因為顧慮太多，才會把自己擾的心煩意亂，畢竟，對方也可能跟你一樣在糾結是否要跟你復合，希望這兩星座可以主動一點，挽回自己的愛情。

獅子座VS天秤座

這一對星座組合，其實雙方都有復合的意思，只是一個太愛面子，一個喜歡擺架子，誰也不肯先退讓，就這樣白白錯過了最佳的復合時間，你們會產生不一樣的想法，開始想念對方身上的優點，並反省自己做得不夠好的地方，近期如果這對星座戀人有機會再次取得聯繫，兩人很可能會重新審視過去的這段感情，並願意再給彼此一次重新和好的機會，如果有復合的意願可以先主動發個訊息試探一下對方，如果沒有明確拒絕你，那就是還有機會要好好把握。