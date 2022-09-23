胡瓜女兒小禎2年前與整形名醫李進良正式結束13年婚姻，兩人當年奉女成婚，婚後李進良頻傳和其他女生曖昧，小禎當時雖力挺，事後坦言心力交瘁。最近李進良傳出喜訊，砸下500多萬台幣投資luxygirls啦啦隊，盼能結合醫美事業並做好宣傳，對此，小禎也逗趣出聲，在相關新聞下方留言說：「妹妹們小心喔！」

小禎當年傳出婚內抓到李進良和其他女生過從甚密10多次，最後才決定放手還兩人自由，去年小禎上時尚網紅莫莉直播，被問到：「如何接受背叛自己孩子的爸？」小禎反問其實自己很好奇如果一般人遇到她的問題會怎麼做？莫莉則說應該會以孩子為重，小禎頻頻點頭，坦言過去和前夫關係不好，互相封鎖，是想通雙方這輩子還是需要聯繫，才決定和平相處。

對於新戀情，小禎先前傳出與「壁紙小開」丁春霆交往，但因顧及女兒感受而分手，然而小禎否認，去年更在直播中澄清真的沒有新桃花。最近幾年唯一的桃花是某次她一個人飛到香港蘭桂坊，曾遇到一位印度男子搭訕請喝酒，但她火速回絕。

據《三立新聞網》報導，李進良近年將心力花在診所上，更決定簽下女子啦啦隊，希望明年能投入職籃比賽搶曝光，看好未來「健康和美麗的結合」，對此，小禎幽默在新聞下留言：「妹妹們小心喔！李院長要來了」，引來其他網友爆笑回：「最讚前妻」、「EQ超高」、「美貌與智慧兼具的榜樣」。