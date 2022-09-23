為呼應台灣設計展「台灣設計 設計台灣」的訴求，高雄市政府青年局攜手「小宅實驗」，以青年設計、產業創新與青年安居為核心，在7月推出2022台灣設計展系列活動之一「青年租屋改造」徵件活動，精選出10組案件進行軟裝改造，經過7周如火如荼地溝通打造與影片拍攝後，在9月21日正式亮相，為「設計從展場走到你家」系列影片揭開序幕。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展主展場為曾經主導港灣的物流與經濟的「經濟中島」―蓬萊商港區，今將翻轉成「設計中島」，其中青年設計的作品不僅在展場進行靜態展示，更以媒合青年設計力的方式，重塑戶政事務所結婚登記背板與青年租屋改造計畫，推動公共行政美學與實踐居家美感設計，透過多元導入創意能量讓設計更貼進民眾生活，也讓設計具有更多面向的意義。

青年局局長張以理說明，「青年租屋改造計畫」是透過空間設計的角度切入，藉由租屋改造作為媒介，期待透過小預算大改造的軟裝布置，成就煥然一新的風格想像，進而鼓勵青年多多發揮自身的創意能力，也讓市民朋友了解到青年設計力的創新發展，本次攜手知名空間設計Youtuber「小宅實驗」，為高雄租屋青年，激盪設計巧思融入改造，從油漆、地板到軟裝布置，皆邀請青年共同參與，讓改造成果更具有連結性與象徵性。

青年局表示，本活動入選的改造案件，有在高雄實習完畢選擇移居高雄的護理師，有在高雄求學愛上這個城市選擇留在高雄就業的青年，也有曾經北漂8年，目前返鄉努力打拼的高雄囝仔，藉由青年租屋改造的影片，可以了解這群青年朋友對在地生活的情感，改造後的成果也讓人驚呼連連，其中多項居家軟裝是由設計師Penny在本市青年家具街商圈挑選購置，不僅深具質感還經濟實惠，此外，得利塗料、翔仔居家與完美主義居家的贊助，公私協力共襄盛舉「青年租屋改造」。想要DIY改造自己生活空間的朋友千萬要鎖定接下來的改造系列影片，跟著動手輕鬆創造屬於自己的空間。