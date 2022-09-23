大陸央媒《證券日報》23日報導，大陸越來越多城市加入二套房首付比例鬆綁行列。房貸政策調整後，多家銀行對二套房調整首付比例，多地購房者諮詢量增加。專家稱，目前放鬆二套房首付比例的城市普遍是地產銷售較弱，庫存較高的城市。預計未來更多地產銷售壓力較大城市，會採取類似舉措。

《證券日報》報導，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，降低第二套房首付比例目的是為了降低改善型需求入市的門檻，釋放換房需求，促進房屋流轉。改善性需求是目前住房需求的主力，在二線城市換房需求的潛力更大。未來還會有更多的城市鼓勵換房需求，因此在二套房購置政策上的優惠力度還會加大，包括利率降到規定的最低水準。

近來，已有包括鄭州、邢台、天津等多地調整二套房首付比例。例如，天津近日發布樓市新政，明確居民家庭申請商業性個人住房貸款購買第二套住房的，首付款比例最低為40％。邢台於近日發布公積金貸款新政，首套房、二套房首付比例均下調。

據諸葛找房資料研究中心不完全統計，截至16日，41個城市降低二套房首付比例，主要集中於二線及三四線城市。

《證券日報》報導，中信證券首席經濟學家明明指出，目前放鬆二套房首付比例的城市普遍是地產銷售較弱，庫存較高的城市。預計未來更多的地產銷售壓力較大的城市會採取類似的舉措，但未必能夠擴展到一線城市。對於二套房各地的政策規定不完全一樣，在因城施策、一城一策的框架下，各地可能在二套房的限購、限貸以及抵押利率方面都會有不同程度的放鬆。

諸葛找房資料研究中心分析師關榮雪認為，在房住不炒的定位下，各地降二套房首付較為謹慎。此前，部分二線及三四線城市通常將政策的調整方向傾斜於剛需群體，意味著對於改善群體的支持力度逐漸提升，填補政策力度較弱板塊，將會與此前出台的房地產政策達到優化互補，促進市場良性健康發展。預計未來可能還會有更多城市跟進降首付政策，在優化二套房政策方面或將有創新舉動。

與首付比例下降相呼應的是，房貸利率繼續下行。貝殼研究院發布重點城市主流房貸利率資料顯示，2022年9月份，貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.15％，二套房貸利率為4.91％，分別較上個月回落17個基點、15個基點。

《證券日報》報導，首付比例政策調整後，近期確實有不少客戶諮詢。關榮雪表示，9月份以來，新一輪政策接踵而至，多城出現限購、房貸首付等方面的放鬆，再加上傳統的銷售旺季，房企推案與促銷力度將有所加大，成交量大機率較7月、8月上升，但熱度可能不及去年。

明明認為，各地政策繼續落地，是逐步積累量變過程，但未必能夠在9月、10月發生質變。從現在起到年底，房地產市場仍有震盪，難現所謂「金九銀十」。但核心城市房價需求總體有韌性，一二線城市會穩定去化。