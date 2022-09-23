一名患者有黑便、血便，容易疲勞、虛弱、胃口不佳、腹脹、噁心等症狀，中間只服用成藥，身體不舒服仍忍了3個多月，才至診所就醫。醫師覺得不對勁，轉診至大型醫院，接受電腦斷層、腸胃鏡、切片等檢查，確診為「邊緣區B細胞淋巴瘤」。

●淋巴瘤屬淋巴癌一種 9成患者有染幽門桿菌

烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙表示，邊緣區B細胞淋巴瘤屬於淋巴癌的一種，確診患者中有66%至75%多為第1、2期，治療效果不錯。邊緣區B細胞淋巴瘤有92%病患是幽門螺旋桿菌感染。臨床顯示，大部分患者接受藥物來抑制及消滅幽門螺旋桿菌，除菌成功後，約80%機率同時消除胃黏膜淋巴瘤，但復發機率卻有30% 。

如果患者有胃黏膜淋巴瘤，且未合併幽門螺旋桿菌感染，或曾做過幽門螺旋桿菌除菌藥物治療後，胃黏膜淋巴瘤仍然存在的病患，則需要進一步接受放射線治療，腫瘤根除率超過9成，5年存活率亦超過90%。

●以放射治療清除腫瘤 患者定期接受除菌治療

林增熙表示，以該患者為例，胃黏膜淋巴瘤急性腫瘤出血，血紅素偏低，評估後需先進行20次放射線治療，每次放射治療前，皆以二維影像驗證X光，精確比對位置，將放射劑量精準命中腫瘤所在的區域，減少周圍正常組織傷害，從而提高腫瘤控制率。

林增熙表示，該名患者在完成放射治療療程後的第2天，胃鏡檢查顯示，腫瘤已經完全清除，病理切片結果顯示，無殘餘腫瘤，但仍有幽門螺旋桿菌感染。因此，患者仍持續接受幽門螺旋桿菌除菌治療，並定期追蹤回診。而今年再次接受胃鏡切片檢查，至今無復發或殘存腫瘤。

●幽門桿菌不可不防 嚴重恐致癌症

林增熙強調，國人的幽門螺旋桿菌感染率相當高，感染後引起胃部慢性發炎，上腹不適、上腹脹痛，常有灼熱感、噁心、打嗝、口臭，近兩成演變為胃潰瘍、十二指腸潰瘍，1至2%發展為胃腺癌，0.1%惡化為胃淋巴癌，民眾不可輕忽幽門螺旋桿菌對身體的危害。

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