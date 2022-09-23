金門縣副縣長李增財與工務處人員赴現地瞭解處理進度，並請高公局就其成因進行改善(圖金門縣政府提供)

高公局昨(22日)出面說明，經巡檢該處鋼筋並未鏽蝕，已進行補強改善，評估橋梁主體結構安全無虞(圖金門縣政府提供)

即將通車的金門大橋日前遭網友拍攝到於小金端橋底引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，立即引發民眾高度關心，質疑工程品質與大橋通行之安全性。交通部高公局昨(22日)出面說明，經派員巡檢該處鋼筋並未鏽蝕，已進行補強改善，評估橋梁主體結構安全無虞。

金門縣副縣長李增財與工務處人員赴現地瞭解處理進度，並請高公局就其成因、對橋梁耐久性、長期防蝕及結構安全影響與其巡檢修繕等即予處置，並要求監造單位及施工廠商強化品質管理因應作為，以維橋梁安全。

高公局二工處第五工務所張震宇主任表示，蜂窩缺失處位於小金引橋段P9~P10跨施工棧橋對側位置，為現場澆置混凝土施工段，因該搭接處鋼筋密集，混凝土澆置震動搗實疏漏，導致產生局部蜂窩情形。經現場檢視結果，鋼筋並未鏽蝕，鋼筋內層之混凝土密實完整，評估該施工缺失對橋梁主體結構安全無虞。

高公局補充說明，施工團隊於第一時間即派員至大小金引橋現場澆置段全面巡檢後，除反映位置外，未發現其他混凝土面蜂窩。經確認蜂窩範圍後，接續敲除其周邊混凝土至密實區域，清除鋼筋之浮銹後確認無損傷情形，再增加塗佈高鋅漆以加強保護，灌漿前進行新舊混凝土界面間環氧樹脂塗抹，封模後使用無收縮水泥漿以壓力灌漿方式澆置，由於該處位於施工棧橋對側位置，下方無作業空間，高空作業車需站立於棧橋處後搭載人員至高空工作面施工，目前持續改善中，完成後該處鋼筋混凝土品質可恢復原設計防蝕保護層需求標準。

金門大橋於今（111）年7月22日完成全橋合攏，目前進行最後的橋面AC鋪築、橋護欄、伸縮縫等施工，截至111年9月中旬，實際進度97.68％，已近最後完工通車階段。會勘過程中副縣長李增財也特別強調要求，本次需改善範圍雖屬前標工程產生的部份缺失，高公局及監造單位應就整體橋梁安全全面巡檢，以確保大橋的施工品質及安全，並加快缺失改善情形，消除民眾疑慮，同時也期勉施工團隊目前雖正全面鑽趕工進，但仍應以工程品質及工地安全為首重，於施工過程中同時著重品質、安全，並加緊腳步完成這最後一哩路。