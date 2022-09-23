台灣知名成人直播網站女直播主自稱單身，且讓邱姓男子包養，她還在臀部上方刺青「奴」對邱男堅貞，但她的林姓老公提告，指控邱男破壞婚姻求償450萬元，台北地方法院認為，她隱匿婚姻關係，無法證明邱男知道她已婚，判邱男免賠。可上訴。

林男提起訴訟主張，他與2014年與妻子結婚後，去年無意間發現她與邱男有不正常的往來，且邱男長期定期匯款5到20萬元不等之金錢給她，她說這是邱男給她的包養費及零用金，是邱男對她現愛意的表現之一。

林男指控，邱男要求妻子在背部靠近臀部之位置刺青「奴」，邱男企圖以刺青之方式顯示與她堅貞不渝之愛情，並以物化她之方式，將感情彰顯於她身體上，邱男侵害他的配偶之身分權且其情節重大，應賠償他450萬元。

邱男表示，他在2005年離婚後即單身，一直未有婚姻狀態，2019年在包養網站認識她，交往之初她告知單身後來也不知她已婚，去年他與對方分手，但她一直透過通訊軟體找聊天，甚至自己跑去刺青要求與他復合。

台北地院審理後發現，女直播主在法庭上坦承在包養網網頁公開說單身，且在成人直播網站上開直播、放影片，吸引粉絲送禮、打賞，在與粉絲對話時，也直接約男生進行性交易，甚至變造身分證配偶欄，在網路上公開自己照片、影片方式與他人交往。

北院認為，林男去年得知妻子接受包養後，她仍繼續以此方法在網路上續行交友等節，難謂與常情無違，且林男無法舉證證明邱男有侵害其配偶權之故意或過失、或有侵害行為存在，判決駁回林男的請求、邱男免賠。