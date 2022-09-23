「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)將在賴佛盃後選擇結束24年的職業生涯，為了留下球場上的珍貴回憶，費德勒近期大玩自拍，在推特秀出與眾球星合影的照片，而在賴佛盃即將開打的前一天，費德勒也曬出了與「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、「喬帥」喬柯維奇(Novak Djokovic)及「前英國球王」莫瑞(Andy Murray)的合照，彷彿這網壇4巨頭之間的經典大戰還歷歷在目。

喬柯維奇宣布將參加本屆的賴佛盃後，也意味著網壇4巨頭將是生涯首次同隊效力，不過費德勒將在此戰賽後高掛球拍，此美好畫面也將成為絕響，費德勒生涯的最終戰將會與納達爾聯手雙打賽事，在台灣時間24日凌晨4時面對美國組合薩克(Jack Sock)／提亞佛(Frances Tiafoe)。

費德勒這幾天陸續在推特曬出一張張歐洲隊成員的合影，不過遺憾的是，納達爾還尚未抵達比賽地倫敦，而就在比賽開打前夕，費德勒終於同框其他3巨頭，拍下這足以被收進博物館的歷史照片，費德勒這則貼文超過37萬人按讚，數千位球迷也朝聖寫道，「永遠的4大天王」、「時代的眼淚」、「這都是我們的青春」

這4大巨頭生涯拿了66座大滿貫冠軍，稱霸世界第1長達933周，一共彼此交戰234場，而在這一次合照之後，4人再也無法以選手身分亮相球場，也代表著一個時代即將畫下句點。