消息面：

1.截至9月17日當周，美國初次申請就業補助人數為21.3萬，較預期21.8萬少，與前值21.3萬相當。至於初次申請就業補助人數4周平均值為21.675萬，也較前值22.4萬來得要少。

2.美國第2季赤字占GDP約4.0%，低於首季4.6%。另外，美國經常帳赤字在2022年第2季減少315億美元，降幅約11.1%，總金額則減至2511億美元，至於修正後的首季經常帳赤字則為2825億美元。

3.聯準會大幅升息，恐怕造成經濟衰退原油需求不佳，但另方面，歐盟可能加大力度制裁俄羅斯，俄油出口估受阻，國際油價還是一度上揚逾2美元，紐約期油曾大漲3.69%，每桶最高來到86美元，收在83.49美元，漲幅0.66%。倫敦布蘭特期油則收90.46美元，上漲0.7%。

4.金價表現不一，紐約期金收漲0.3%，每盎斯為1681.1美元。現貨金則收跌0.15%，每盎斯為1671.2美元，盤中最多上漲0.75%，最高一度來到1686.3美元，最低也曾下探1655.4美元。分析師認為，日本干預匯市，還有全球緊縮政策，加上美國黃金交易所出現ETF贖回潮，都不利日後金價再走高。

5.在日本央行24年以來再度伸手干預匯市後，日圓兌美元匯價反彈，美元指數下跌0.1%至111.32。匯銀人士認為，日本央行進場阻貶並不意外，但就長線來看，日圓應該還是走貶。

6.比特幣每枚可兌換19,307.27美元，漲幅4.86%，重回1萬9關卡以上。