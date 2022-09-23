Kawhi Leonard has full clearance for 5-on-5 play, Clippers say, approaching 500 days since we last saw Leonard in an NBA game.



More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP https://t.co/25IpONdHcb — Marc Stein (@TheSteinLine) September 22, 2022

快艇23日舉辦新球季記者會，也正式官方宣布當家球星里歐納德獲准參加5對5訓練，代表他新球季總算可以健康出賽，跟保羅喬治重新聯手，《紐約時報》資深記者史坦不僅感嘆，「距離里歐納德上次在NBA球賽中出現，已經整整相隔500天之久！」

「里歐納德想要參加所有訓練，但從球隊的角度考慮，我們對此保持謹慎態度，這是一個循序漸進的過程，」快艇總管勞倫斯法蘭克表示，「我們不會預測任何事情，可是我們希望里歐納德可以逐漸增加訓練量與強度。」里歐納德上季因為右膝前十字韌帶手術整季報銷。

「里歐納德與保羅喬治彼此欣賞，這對我們來說相當幸運，因為他們不會去爭這是誰的球隊，畢竟兩人擁有同樣的目標，」勞倫斯法蘭克說，「保羅喬治現在百分之百健康，他度過很棒的休兵期，且繼續扮演領袖角色，這跟沃爾的加盟有很大關係。」

回度2021年NBA季後賽次輪快艇與爵士G4，里歐納德不慎傷到右膝，隨後在2021年7月接受右膝前十字韌帶手術，造成上季完全報銷，如今隨著他的傷勢逐漸康復，快艇也補進不少好手，讓快艇頓時成為新球季爭冠熱門球隊之一。