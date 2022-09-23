據央視新聞報導，大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，聽取大陸國務院第九次大督查情況彙報，要求狠抓政策落實，推動經濟回穩向上；確定深入推進「一件事一次辦」改革，為企業和群眾增便利；確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困政策，支撐經濟平穩運行；通過《中華人民共和國行政復議法（修訂草案）》。

會議指出，圍繞落實黨中央、國務院部署，近期國務院對部分地區開展大督查。著力督導檢查穩經濟保民生，推動解決一批地方實際困難。下一步要將問題轉地方和部門整改。各穩住經濟大盤督導和服務工作組要與督查整改銜接，協調解決問題，重點推進支持基礎設施建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實。各地要扛起穩經濟保民生責任，經濟大省要挑大梁，共同鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。

為深化「放管服」改革、提高政務服務水平，會議決定，聚焦企業和群眾需求，對辦理量大、辦理時間相對集中的政務服務建立清單，後台由政府部門歸並關聯事項，前台辦事由「多地多窗多次」改為「一地一窗一次」，讓企業和群眾辦事少跑腿。對市場主體，實現企業開辦、員工錄用等5項政務服務一次辦，降低制度性交易成本，培育市場主體，這也有利於解放和發展生產力，應對新一輪經濟下行壓力。對個人，實現新生兒出生、婚育等8項政務服務一次辦。年底前各地要全部實現。

會議指出，交通物流是市場經濟命脈，要保通保暢並強化支持。一是保障港口、貨站等正常運轉和主幹道、微循環暢通，防止「層層加碼」、「一刀切」。二是在第四季，將收費公路貨車通行費減免10％，對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。三是第四季政府定價貨物港務費降低20％。

會議指出，要堅持依法行政，有權不可任性。行政復議是政府系統自我糾錯的監督制度，有利於防止和糾正違法或不當行政行為，是解決「民告官」行政爭議的救濟制度，有利於維護公民、法人合法權益。會議通過行政復議法修訂草案。草案堅持復議為民，對擴大受案範圍、加強行政復議對行政執法監督等作出更明確規定。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。