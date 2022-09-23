婚後與婆家相處是難題，一名女網友帶老公的阿嬤去吃到飽餐廳，結果阿嬤疑是覺得自己吃不多、不划算，便要求她偷偷將養樂多與冰品帶回家，期間她不斷勸說不行，但對方卻完全不肯聽，甚至還開始擺臉色，而她最氣的是自己還因此而妥協了，但回去以後實在感到很抱歉，決定隔日等店家開門就要去還錢，貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，真的很多老人家有這種壞習慣欸。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，最近和老公的阿嬤一起去吃到飽餐廳吃飯，結果用餐完之後，阿嬤卻不斷要求她要偷偷夾帶食物出去，無論她怎麼跟對方解釋都沒有用，甚至還擺起了臉色，而他最後竟然順從阿嬤的要求，偷偷帶了2盒冰品與2罐養樂多離開。

女網友指出，回到家以後，她突然感覺這一切真的有夠差勁，也深深為自己的行為感到羞恥，對於店家更是萬分抱歉，因此下定決心隔天要回去本來的那一家店，將拿出來的物品的價格還給店家。原PO也忍不住吐槽自己當初的行為，既然無法說服阿嬤，為何不先偷偷去櫃檯付錢就好，就這樣莫名其妙的當了一次小偷。

貼文引起網友熱議，「下次跟阿嬤出門吃飯只能帶錢包就好」、「老人家胃口不大，所以會覺得吃虧」、「上次我看到人家連飲料杯都拿著走、裡面裝滿了哈根達斯的冰淇淋」、「跟老闆講一下看要不要貼錢就好了，避免製造家庭糾紛」、「 真的很多老人家有這種壞習慣！不缺，但就是要拿」、「我會叫服務生一直來宣導」。

也有網友譴責說，原PO和阿嬤都有錯，阿嬤錯在不該貪心多拿，而原PO則是不該縱容阿嬤，雖然與老公的家人發生衝突很困擾，但不深切地讓阿嬤知道這樣的行為是不可以的，未來恐會再犯，或者是要求做出更過分的事情。「不能因為是長輩就放縱任何犯罪行為，這樣子你同樣也是犯罪者」、「兩者都有問題」。

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